*06:09JST 米国株式市場は上昇、インフレ指標が支え（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

MAR24

Ｏ 39120（ドル建て）

Ｈ 39265

Ｌ 38445

Ｃ 38985 大証比+275（イブニング比+105）

Vol 5354



MAR24

Ｏ 39030（円建て）

Ｈ 39170

Ｌ 38340

Ｃ 38885 大証比+175（イブニング比+5）

Vol 27006

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.15円換算）で、日本郵政＜6178＞、東京エレク<

8035>、豊田自動織機＜6201＞、本田技研工業＜7267＞、三井物産＜8031＞、ディスコ<614

6>、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇。ゆうちょ銀行＜7182＞、セブン&アイ・HD<3382

>、三菱商事＜8058＞、日本電産＜6594＞、KDDI＜9433＞、日本たばこ産業＜2914＞、MS&AD

インシHD＜8725＞などは下落。全般やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 178.33 4.12 2785 13.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 11.38 -0.12 1778 5

8035 (TOELY) 東京エレク 75.68 1.43 23635 335

6758 (SONY.N) ソニー 21.02 0.36 3282 -2

9432 (NTTYY) NTT 24.83 0.04 155 -0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 15.87 -0.55 2478 -18.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 49.82 -0.64 3890 25

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.80 0.16 52779 9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 28.24 -0.83 8819 59

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.26 -0.02 5078 24

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 96.40 0.44 7526 43

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 14.07 -0.10 3662 11

8031 (MITSY) 三井物産 407.44 -0.55 3181 34

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.95 0.06 10891 26

4568 (DSNKY) 第一三共 28.23 0.45 4408 26

9433 (KDDIY) KDDI 15.81 0.02 4937 -33

7974 (NTDOY) 任天堂 14.69 -0.38 9175 44

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.33 0.06 5517 -3

7267 (HMC.N) 本田技研工業 23.89 0.19 1243 13.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.21 -0.01 4125 -18

6902 (DNZOY) デンソー 13.09 -0.01 2044 -6

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.34 0.00 6664 14

4661 (OLCLY) オリエンランド 21.68 0.31 3385 5

8411 (MFG.N) みずほFG 4.82 -0.04 3767 1

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.33 0.09 17692 32

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.10 0.09 4091 -14

7741 (HOCPY) HOYA 125.51 -1.60 19598 68

6503 (MIELY) 三菱電機 33.37 -0.11 2605 6

6981 (MRAAY) 村田製作所 7.78 0.11 2430 -10

7751 (CAJPY) キヤノン 33.01 0.43 5155 -8

6273 (SMCAY) SMC 19.69 0.05 61492 202

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 -0.15 1351 -97

6146 (DSCSY) ディスコ 26.80 -0.10 41848 308

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 15.34 -0.45 2395 -21

8053 (SSUMY) 住友商事 20.97 -0.06 3274 -3

6702 (FJTSY) 富士通 18.00 0.27 2811 1.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 74.62 1.85 11652 137

5108 (BRDCY) ブリヂストン 16.82 0.08 5253 6

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 -0.14 1539 42

8002 (MARUY) 丸紅 143.04 0.45 2234 -2

6723 (RNECY) ルネサス 6.48 0.14 2024 -5.5

6954 (FANUY) ファナック 12.85 -0.01 4013 -4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.62 0.11 3376 -14

8801 (MTSFY) 三井不動産 23.80 0.70 1239 1.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.70 0.25 4169 7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.43 -0.14 3257 -10

6594 (NJDCY) 日本電産 4.37 0.03 2730 -20

6857 (ATEYY) アドバンテスト 55.50 0.40 8666 57

4543 (TRUMY) テルモ 19.37 0.04 3025 -2

8591 (IX.N) オリックス 105.59 0.36 3298 5

（時価総額上位50位、1ドル156.15円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 16.93 5287 506 10.59

5020 (JXHLY) ENEOS 11.30 882 74.5 9.23

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.10 2202 95 4.51

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.86 1539 42 2.81

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 4.75 3709 68 1.87

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.65 1351 -97 -6.70

7259 (ASEKY) アイシン精機 10.82 1690 -43 -2.48

6752 (PCRHY) パナソニック 9.95 1554 -34 -2.14

2801 (KIKOY) キッコーマン 22.00 1718 -18.5 -1.07

7270 (FUJHY) SUBARU 8.25 2576 -23.5 -0.90



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：42840.26 前日比：498.02

始値：42296.26 高値：43216.03 安値：42146.33

年初来高値：45014.04 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：19572.60 前日比：199.83

始値：19190.04 高値：19758.61 安値：19168.38

年初来高値：20173.89 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5930.85 前日比：63.77

始値：5842.00 高値：5982.06 安値：5832.30

年初来高値：6090.27 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.724％ 米10年国債 4.526％



米国株式市場は上昇。ダウ平均は498.02ドル高の42,840.26ドル、ナスダックは199.

83ポイント高の19,572.60で取引を終了した。

一部ハイテク株に売りが先行し寄り付きこそ下落したものの、11月個人消費支出(PC

E)価格指数がインフレ抑制の進展を示唆したことを支えに上昇した。ダウ平均は一

時前日比で800ドル超上昇する場面があったが、本日は株価指数先物と株価指数オプ

ション、個別株オプションの満期日が重なる「トリプルウィッチング」にあたり持

ち高調整の売りが見られたほか、政府閉鎖の可能性が投資家心理の重石となり、午

後に入り伸び悩んだ。セクター別では銀行や不動産、半導体・同製造装置が上昇し

た一方、不動産管理・開発、自動車・自動車部品が下落した。

クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）は四半期決算が市場予想を上回る内容で上

昇。エネルギー資源会社のオキシデンタル・ペトロリアム（OXY）は著名投資家のウ

ォーレン・バフェット氏が運営するバークシャー・ハサウェイ（BRK）が同社株を追

加購入したことが当局への報告書の中で明らかになり、買われた。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は前日引け後に市場予想を上回る四半期決算

を発表し上昇していたが、その後の電話会議で今四半期は2桁の減収になるとの見通

しが示されたことを受け下落した。鉄鋼会社のUSスチール（X）は前日引け後に今四

半期の業績見通しを公表。米国での鉄鋼価格低迷と欧州での需要の弱さを理由に下

方修正したほか、予想外の赤字見通しとなったことで売られた。

政府閉鎖の回避に向け、ジョンソン下院議長は予算案で合意が成立し、20日中に議

会で採決すると述べた。3分の2の賛成が必要な迅速化プロセスを使う予定で、可決

には民主党議員からの相当な支持が必要となる。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》