関連記事
12/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 12/2
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44910.65、+188.59）
・ナスダック総合指数は上昇（19218.17、+157.69）
・シカゴ日経先物は上昇（38300、+130）
・SOX指数は上昇（4926.56、+73.55）
・VIX指数は低下（13.51、-0.39）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38208.03、-141.03）
・1ドル＝149.60-7円
・米原油先物は下落（68.00、-0.72）
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・法人企業統計（7-9月）
・新車販売台数（11月）
・製造業PMI（11月）
・厚労省の審議会が年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の次期運用目標など議論
・豪小売売上高（10月）
・中国財新製造業PMI（11月）
・インド製造業PMI確定値（11月）
・ユーロ圏製造業PMI（11月）
・ユーロ圏失業率（10月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル製造業PMI（11月）
・米製造業PMI（11月）
・米建設支出（10月）
・米ISM製造業景況指数（11月）
・米ニューヨーク連銀総裁が会議で基調講演
・米ウォラー連邦準備制度理事会（FRB）理事が会議で基調講演
・米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）《ST》
スポンサードリンク