*08:42JST 12/2

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44910.65、+188.59）

・ナスダック総合指数は上昇（19218.17、+157.69）

・シカゴ日経先物は上昇（38300、+130）

・SOX指数は上昇（4926.56、+73.55）

・VIX指数は低下（13.51、-0.39）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38208.03、-141.03）

・1ドル＝149.60-7円

・米原油先物は下落（68.00、-0.72）

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・法人企業統計（7-9月）

・新車販売台数（11月）

・製造業PMI（11月）

・厚労省の審議会が年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の次期運用目標など議論

・豪小売売上高（10月）

・中国財新製造業PMI（11月）

・インド製造業PMI確定値（11月）

・ユーロ圏製造業PMI（11月）

・ユーロ圏失業率（10月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル製造業PMI（11月）

・米製造業PMI（11月）

・米建設支出（10月）

・米ISM製造業景況指数（11月）

・米ニューヨーク連銀総裁が会議で基調講演

・米ウォラー連邦準備制度理事会（FRB）理事が会議で基調講演

・米サイバーマンデー（感謝祭翌週の月曜日）《ST》