11/27の強弱材料

*08:38JST 11/27

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（44860.31、+123.74）

・ナスダック総合指数は上昇（19174.30、+119.46）

・VIX指数は低下（14.10、-0.50）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（38442.00、-338.14）

・1ドル＝153.10-20円

・シカゴ日経先物は下落（38330、-160）

・SOX指数は下落（4927.56、-60.36）

・米原油先物は下落（68.77、-0.17）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

留意事項

・国債投資家懇談会

・40年物国債入札

・石油製品価格（25日時点）

・豪消費者物価指数（10月）

・NZニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・中国工業利益（10月）

・米卸売在庫（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（10月）

・米GDP改定値（7-9月）

・米個人所得（10月）

・米個人消費支出（PCE）価格指数（10月）

・米中古住宅販売成約指数（10月）

・米シカゴ購買担当者景気指数（11月）

・米7年物国債入札《ST》