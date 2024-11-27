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11/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 11/27
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（44860.31、+123.74）
・ナスダック総合指数は上昇（19174.30、+119.46）
・VIX指数は低下（14.10、-0.50）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（38442.00、-338.14）
・1ドル＝153.10-20円
・シカゴ日経先物は下落（38330、-160）
・SOX指数は下落（4927.56、-60.36）
・米原油先物は下落（68.77、-0.17）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
留意事項
・国債投資家懇談会
・40年物国債入札
・石油製品価格（25日時点）
・豪消費者物価指数（10月）
・NZニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・中国工業利益（10月）
・米卸売在庫（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（10月）
・米GDP改定値（7-9月）
・米個人所得（10月）
・米個人消費支出（PCE）価格指数（10月）
・米中古住宅販売成約指数（10月）
・米シカゴ購買担当者景気指数（11月）
・米7年物国債入札《ST》
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