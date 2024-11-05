*08:27JST 米国株式市場は反落、大統領選挙控えた調整（4日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（4日）

DEC24

Ｏ 38575（ドル建て）

Ｈ 38745

Ｌ 38345

Ｃ 38460 大証比+340（イブニング比-140）

Vol 2613



DEC24

Ｏ 38485（円建て）

Ｈ 38655

Ｌ 38250

Ｃ 38375 大証比+255（イブニング比-225）

Vol 10475

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（4日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル152.13円換算）で、日本郵政＜6178＞、日本電産<6594

>、みずほFG＜8411＞、KDDI＜9433＞、ディスコ＜6146＞、三井不動産＜8801＞、セブン&アイ・

HD＜3382＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 172.68 -0.34 2627 11.5

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.70 0.12 1627 6.5

8035 (TOELY) 東京エレク 74.46 -0.01 22655 170

6758 (SONY.N) ソニー 17.74 0.14 2699 24.5

9432 (NTTYY) NTT 24.25 0.15 148 0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 18.28 -0.34 2782 35.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 48.87 -1.63 3717 38

9983 (FRCOY) ファーストリテ 31.94 -0.01 48590 450

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.60 -0.27 9006 42

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.32 -0.10 5574 0

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 99.69 0.69 7583 31

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 12.86 0.10 3262 23

8031 (MITSY) 三井物産 417.39 6.31 3175 21

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.08 -0.14 9189 48

4568 (DSNKY) 第一三共 32.34 -0.23 4920 51

9433 (KDDIY) KDDI 15.99 0.43 4865 105

7974 (NTDOY) 任天堂 13.07 -0.15 7953 -10

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.02 -0.30 5480 45

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.27 -0.04 1535 11

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 13.63 -0.05 4147 22

6902 (DNZOY) デンソー 14.31 0.11 2178 22

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.78 -0.05 7235 22

4661 (OLCLY) オリエンランド 24.68 0.48 3755 13

8411 (MFG.N) みずほFG 4.32 0.08 3282 72

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 0.00 18240 -160

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.10 0.16 4290 20

7741 (HOCPY) HOYA 136.01 1.74 20691 206

6503 (MIELY) 三菱電機 35.96 1.41 2735 9

6981 (MRAAY) 村田製作所 8.60 -0.15 2617 -11.5

7751 (CAJPY) キヤノン 32.46 0.27 4938 31

6273 (SMCAY) SMC 21.56 0.14 65598 838

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.15 0.20 1240 -126

6146 (DSCSY) ディスコ 28.70 0.12 43661 851

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.40 0.05 2191 31.5

8053 (SSUMY) 住友商事 21.11 -0.06 3211 22

6702 (FJTSY) 富士通 17.84 -0.81 2714 19

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 67.67 -1.08 10295 90

5108 (BRDCY) ブリヂストン 17.85 0.03 5431 12

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.00 0.64 1521 113.5

8002 (MARUY) 丸紅 151.97 1.23 2312 23.5

6723 (RNECY) ルネサス 6.53 -0.25 1987 -4.5

6954 (FANUY) ファナック 13.39 0.10 4074 30

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.21 -0.01 3379 24

8801 (MTSFY) 三井不動産 26.40 0.60 1339 24

6301 (KMTUY) 小松製作所 26.50 0.52 4031 35

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.67 -0.25 3551 -3

6594 (NJDCY) 日本電産 5.14 0.17 3128 111

6857 (ATEYY) アドバンテスト 58.10 0.32 8839 94

4543 (TRUMY) テルモ 19.14 0.12 2912 25.5

8591 (IX.N) オリックス 106.88 0.72 3252 16

（時価総額上位50位、1ドル152.13円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8830 (SURYY) 住友不動産 17.00 5172 568 12.34

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.08 2294 175 8.26

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.67 1470 62.5 4.44

5802 (SMTOY) 住友電気工業 15.90 2419 87 3.73

6594 (NJDCY) 日本電産 5.14 3128 111 3.68

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（4日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.15 1240 -126 -9.22

8750 (DLICY) 第一生命HD 23.20 3529 -311 -8.10

7259 (ASEKY) アイシン精機 9.83 1495 -97.5 -6.12

6752 (PCRHY) パナソニック 8.41 1279 -64.5 -4.80

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.99 18240 -160 -0.87



「米国株式市場概況」（4日）

ＮＹＤＯＷ

終値：41794.60 前日比：-257.59

始値：42004.66 高値：42035.87 安値：41647.30

年初来高値：43275.91 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：18179.98 前日比：-59.93

始値：18220.43 高値：18308.30 安値：18112.83

年初来高値：18712.75 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5712.69 前日比：-16.11

始値：5725.15 高値：5741.43 安値：5696.51

年初来高値：5864.67 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.459％ 米10年国債 4.279％



米国株式市場は反落。ダウ平均は257.59ドル安の41,794.60ドル、ナスダックは59.93ポ

イント安の18,179.98で取引を終了した。

大統領選挙を控えた不透明感に手仕舞い売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。

ダウは終日軟調に推移した。ナスダックは長期金利の低下が支援したほか、エヌビディ

ア（NVDA）の上昇が下支えとなり下げ止まり、終了。セクター別では、エネルギーや不

動産が上昇した一方、自動車・自動車部品や銀行が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが同業のインテ

ル（INTC）に代わり同社をダウ工業株30種平均の構成銘柄に採用すると発表し、上昇。

インテル（INTC）は下落した。塗料会社のシャーウィン・ウィリアムズ（SHW）もダウ

平均への採用発表で、上昇した。航空機メーカーのボーイング（BA）は労組執行部と暫

定合意に達した新たな労働協約案を巡り組合員投票を実施する計画で、スト終結期待に

堅調。携帯端末のアップル（AAPL）は著名投資家バフェット氏が運営する保険会社のバ

ークシャー・ハサウェイ（BRK）が保有する同社株の一部を追加売却したとの報道で下

落。

電気自動車メーカー（EV）のテスラ（TSLA）は10月の中国製モデル3、モデルYの出荷数

減少が報じられ、下落。電力会社タレン・エナジー（TLN）は原子力発電所からデータ

センター向けに電力供給を拡大するオンライン小売のアマゾン（AMZN）との合意案を規

制当局が却下したため、下落。アマゾン（AMZN）も下落した。メディアのニューヨー

ク・タイムズ（NYT）は第3四半期の契約総数が予想を下回ったほか、技術系労組がスト

ライキに入ったことが嫌気され、下落。

ソフトウエア会社のパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は取引終了後に四半期決算

を発表。調整後の1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》