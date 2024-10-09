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今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、独貿易収支など

2024年10月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、独貿易収支など
＜国内＞
15:00　工作機械受注(9月)　　-3.5％


臨時国会会期末、衆院解散


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.75％　5.25％
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　6.50％　6.50％
13:30　印・RBI現金準備率　4.50％　4.50％
15:00　独・貿易収支(8月)　　168億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.15
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月)　4.45％　4.24％
23:00　米・卸売在庫(8月)　0.2％　0.2％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月17日-18日会合分)


中・資金調達総額(9月、15日までに)　　21兆8996億元

中・マネーサプライ(9月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに)　　14兆4261億元

米・アトランタ連銀総裁が会議で開会のあいさつ

米・ダラス連銀総裁が講演

米・シカゴ連銀総裁が会議で開会のあいさつ

米・ボストン連銀総裁が講演

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

ノーベル化学賞発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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