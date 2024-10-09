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今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、独貿易収支など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、NZ中央銀行が政策金利発表、独貿易収支など
＜国内＞
15:00 工作機械受注(9月) -3.5％
臨時国会会期末、衆院解散
＜海外＞
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.75％ 5.25％
13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 6.50％ 6.50％
13:30 印・RBI現金準備率 4.50％ 4.50％
15:00 独・貿易収支(8月) 168億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.15
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月) 4.45％ 4.24％
23:00 米・卸売在庫(8月) 0.2％ 0.2％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(9月17日-18日会合分)
中・資金調達総額(9月、15日までに) 21兆8996億元
中・マネーサプライ(9月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(9月、15日までに) 14兆4261億元
米・アトランタ連銀総裁が会議で開会のあいさつ
米・ダラス連銀総裁が講演
米・シカゴ連銀総裁が会議で開会のあいさつ
米・ボストン連銀総裁が講演
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
ノーベル化学賞発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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