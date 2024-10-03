*08:39JST 10/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（42196.52、+39.55）

・ナスダック総合指数は上昇（17925.12、+14.76）

・1ドル＝146.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（38665、大阪比+915）

・SOX指数は上昇（5099.20、+74.26）

・VIX指数は低下（18.90、-0.36）

・米原油先物は上昇（70.10、+0.27）

・米国のインフレ沈静化期待

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均は下落（37808.76、-843.21）

・米長期金利は上昇

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・中国の景気後退懸念

・米大統領選の先行き不透明感

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・サービス業（9月）

・総合PMI（9月）

・10年物国債入札

・CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係省庁・日銀連絡会議

・野口日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会に出席、同記者会見

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・豪貿易収支（8月）

・スイス消費者物価指数（9月）

・ユーロ圏サービス業PMI（9月）

・欧総合業PMI（9月）

・ユーロ圏生産者物価指数（8月）

・ブラジルサービス業PMI（9月）

・ブラジル総合PMI（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米サービス業PMI（9月）

・米総合PMI（9月）

・米製造業受注（8月）

・米ISM非製造業景況指数（9月）

・米ミネアポリス連銀総裁がアトランタ連銀総裁と対談

・韓国、中国は休場《ST》