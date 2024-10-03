関連記事
10/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 10/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（42196.52、+39.55）
・ナスダック総合指数は上昇（17925.12、+14.76）
・1ドル＝146.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（38665、大阪比+915）
・SOX指数は上昇（5099.20、+74.26）
・VIX指数は低下（18.90、-0.36）
・米原油先物は上昇（70.10、+0.27）
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均は下落（37808.76、-843.21）
・米長期金利は上昇
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・中国の景気後退懸念
・米大統領選の先行き不透明感
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・サービス業（9月）
・総合PMI（9月）
・10年物国債入札
・CBDC（中央銀行デジタル通貨）に関する関係省庁・日銀連絡会議
・野口日銀審議委員が長崎県金融経済懇談会に出席、同記者会見
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・豪貿易収支（8月）
・スイス消費者物価指数（9月）
・ユーロ圏サービス業PMI（9月）
・欧総合業PMI（9月）
・ユーロ圏生産者物価指数（8月）
・ブラジルサービス業PMI（9月）
・ブラジル総合PMI（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米サービス業PMI（9月）
・米総合PMI（9月）
・米製造業受注（8月）
・米ISM非製造業景況指数（9月）
・米ミネアポリス連銀総裁がアトランタ連銀総裁と対談
・韓国、中国は休場《ST》
スポンサードリンク