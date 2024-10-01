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今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など

2024年10月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(8月)　1.24倍　1.24倍
08:30　失業率(8月)　2.6％　2.7％
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(9月)　13　13
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(9月19、20日分)
09:30　製造業PMI(9月)　　49.6


臨時国会召集、衆参両院本会議で首相指名選挙へ

シマダヤが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1880円)


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(8月)　0.4％　0％
14:00　印・製造業PMI確定値(9月)　　56.7
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(9月)　　44.8
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月)　　2.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.44％
22:00　ブ・製造業PMI(9月)　　50.4
22:25　米・製造業PMI(9月)　47　47
23:00　米・ISM製造業景況指数(9月)　47.0　47.2
23:00　米・JOLT求人件数(8月)　　767.3万件
23:00　米・建設支出(8月)　0.1％　-0.3％


米・自動車販売(9月、2日までに)　1567万台　1513万台

米・副大統領候補討論会

米・アトランタ連銀総裁が同連銀主催の会議冒頭であいさつ。クックFRB理事と対談

米・アトランタ連銀総裁がリッチモンド、ボストン両連銀総裁とパネル討論会に参加

ストルテンベルグ北大西洋条約機構(NATO)事務総長が任期満了

中・株式市場は祝日のため休場(7日まで、国慶節の連休)

香港・株式市場は祝日のため休場(国慶節)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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