関連記事
今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観(大企業製造業DI)、欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(8月) 1.24倍 1.24倍
08:30 失業率(8月) 2.6％ 2.7％
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(9月) 13 13
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(9月19、20日分)
09:30 製造業PMI(9月) 49.6
臨時国会召集、衆参両院本会議で首相指名選挙へ
シマダヤが東証スタンダードに新規上場(公開価格:1880円)
＜海外＞
10:30 豪・小売売上高(8月) 0.4％ 0％
14:00 印・製造業PMI確定値(9月) 56.7
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(9月) 44.8
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月) 2.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.44％
22:00 ブ・製造業PMI(9月) 50.4
22:25 米・製造業PMI(9月) 47 47
23:00 米・ISM製造業景況指数(9月) 47.0 47.2
23:00 米・JOLT求人件数(8月) 767.3万件
23:00 米・建設支出(8月) 0.1％ -0.3％
米・自動車販売(9月、2日までに) 1567万台 1513万台
米・副大統領候補討論会
米・アトランタ連銀総裁が同連銀主催の会議冒頭であいさつ。クックFRB理事と対談
米・アトランタ連銀総裁がリッチモンド、ボストン両連銀総裁とパネル討論会に参加
ストルテンベルグ北大西洋条約機構(NATO)事務総長が任期満了
中・株式市場は祝日のため休場(7日まで、国慶節の連休)
香港・株式市場は祝日のため休場(国慶節)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
スポンサードリンク