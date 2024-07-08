*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、米消費者信用残高など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計(5月) 2.1％ 1.6％

08:50 国際収支(経常収支)(5月) 2兆3935億円 2兆505億円

08:50 貸出動向 銀行計(6月) 3.4％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(6月) 3.0％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(6月) 46.2 46.7

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月) 47.1 46.3



日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(7月、日本銀行)

各地域からみた景気の現状(支店長会議における報告)

宇宙ビジネスカンファレンス「スペースタイド」(10日まで)



＜海外＞

15:00 独・貿易収支(5月) 199億ユーロ 221億ユーロ

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(6月) 0.63％ 0.87％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.22％

20:25 ブ・週次景気動向調査

27:00 ブ・貿易収支(先週) 7.56億ドル

28:00 米・消費者信用残高(5月) 110.00億ドル 64.03億ドル



露・印モディ首相が訪問(9日まで)

フィリピン・日本とフィリピンの外務・防衛閣僚協議(2プラス2)



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》