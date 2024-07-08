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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、米消費者信用残高など

2024年7月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、独貿易収支、米消費者信用残高など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計(5月)　2.1％　1.6％
08:50　国際収支(経常収支)(5月)　2兆3935億円　2兆505億円
08:50　貸出動向 銀行計(6月)　　3.4％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(6月)　　3.0％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(6月)　46.2　46.7
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月)　47.1　46.3


日銀支店長会議

地域経済報告(さくらリポート)(7月、日本銀行)

各地域からみた景気の現状(支店長会議における報告)

宇宙ビジネスカンファレンス「スペースタイド」(10日まで)


＜海外＞
15:00　独・貿易収支(5月)　199億ユーロ　221億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(6月)　0.63％　0.87％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.22％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　7.56億ドル
28:00　米・消費者信用残高(5月)　110.00億ドル　64.03億ドル


露・印モディ首相が訪問(9日まで)

フィリピン・日本とフィリピンの外務・防衛閣僚協議(2プラス2)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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