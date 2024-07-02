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7/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:55JST 7/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（39631.06、+47.98）
・NYダウは上昇（39169.52、+50.66）
・ナスダック総合指数は上昇（17879.30、+146.70）
・1ドル＝161.40-50円
・SOX指数は上昇（5477.15、+4.89）
・VIX指数は低下（12.22、-0.22）
・米原油先物は上昇（83.38、+1.84）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（39530、大阪比-140）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・マネタリーベース（6月）
・日銀短観全容（6月）
・日銀営業毎旬報告（6月30日）
・10年物国債入札
・PRISM BioLabが新規上場
・ユーロ圏消費者物価指数（6月）
・ユーロ圏失業率（5月）
・ブラジルFIPE消費者物価指数（6月）
・米JOLT求人件数（5月）
・米自動車販売（6月、3日までに）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長とラガルドECB総裁がECBフォーラムの
パネル討論会に参加《ST》
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