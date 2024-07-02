*08:55JST 7/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（39631.06、+47.98）

・NYダウは上昇（39169.52、+50.66）

・ナスダック総合指数は上昇（17879.30、+146.70）

・1ドル＝161.40-50円

・SOX指数は上昇（5477.15、+4.89）

・VIX指数は低下（12.22、-0.22）

・米原油先物は上昇（83.38、+1.84）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（39530、大阪比-140）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・マネタリーベース（6月）

・日銀短観全容（6月）

・日銀営業毎旬報告（6月30日）

・10年物国債入札

・PRISM BioLabが新規上場

・ユーロ圏消費者物価指数（6月）

・ユーロ圏失業率（5月）

・ブラジルFIPE消費者物価指数（6月）

・米JOLT求人件数（5月）

・米自動車販売（6月、3日までに）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長とラガルドECB総裁がECBフォーラムの

パネル討論会に参加《ST》