*08:29JST 6/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38804.65、+208.18）

・NYダウは上昇（39411.21、+260.88）

・米原油先物は上昇（81.63、+0.90）

・米長期金利は低下

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（17496.82、-192.54）

・1ドル＝159.60-70円

・シカゴ日経先物は下落（38710、大阪比-30）

・SOX指数は下落（5371.52、-167.02）

・VIX指数は上昇（13.33、+0.13）

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・企業向けサービス価格指数（5月）

・景気動向指数確定値（4月）

・工作機械受注（5月）

・イタリア2年物国債入札

・独2年物国債入札

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録

・ブラジルFGV建設コスト（6月）

・ブラジルFGV消費者信頼感（6月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・カナダ消費者物価指数（5月）

・米FHFA住宅価格指数（4月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（4月）

・米消費者信頼感指数（6月）

・米クック連邦準備制度理事会（FRB）理事が講演

・米ボウマンFRB理事が基調講演

・米2年物国債入札《ST》