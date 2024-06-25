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6/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 6/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38804.65、+208.18）
・NYダウは上昇（39411.21、+260.88）
・米原油先物は上昇（81.63、+0.90）
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（17496.82、-192.54）
・1ドル＝159.60-70円
・シカゴ日経先物は下落（38710、大阪比-30）
・SOX指数は下落（5371.52、-167.02）
・VIX指数は上昇（13.33、+0.13）
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・企業向けサービス価格指数（5月）
・景気動向指数確定値（4月）
・工作機械受注（5月）
・イタリア2年物国債入札
・独2年物国債入札
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジル中央銀行金融政策委員会議事録
・ブラジルFGV建設コスト（6月）
・ブラジルFGV消費者信頼感（6月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・カナダ消費者物価指数（5月）
・米FHFA住宅価格指数（4月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（4月）
・米消費者信頼感指数（6月）
・米クック連邦準備制度理事会（FRB）理事が講演
・米ボウマンFRB理事が基調講演
・米2年物国債入札《ST》
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