*08:23JST 6/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38703.51、+213.34）

・NYダウは上昇（38886.17、+78.84）

・VIX指数は低下（12.58、-0.05）

・米原油先物は上昇（75.55、+1.48）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（17173.12、-14.78）

・1ドル＝155.50-60円

・シカゴ日経先物は下落（38635、大阪比-125）

・SOX指数は下落（5301.68、-45.76）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・家計調査（4月）

・景気先行CI指数（4月）

・景気一致指数（4月）

・コール市場残高（5月）

・中国外貨準備高（5月）

・中国貿易収支（5月）

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インドRBI現金準備率

・ロシア中央銀行が政策金利発表

・独鉱工業生産指数（4月）

・独貿易収支（4月）

・ユーロ圏GDP確報値（1-3月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（5月）

・カナダ失業率（5月）

・米雇用統計（5月）

・米卸売在庫（4月）

・米消費者信用残高（4月）《ST》