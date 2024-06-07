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6/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 6/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38703.51、+213.34）
・NYダウは上昇（38886.17、+78.84）
・VIX指数は低下（12.58、-0.05）
・米原油先物は上昇（75.55、+1.48）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（17173.12、-14.78）
・1ドル＝155.50-60円
・シカゴ日経先物は下落（38635、大阪比-125）
・SOX指数は下落（5301.68、-45.76）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・家計調査（4月）
・景気先行CI指数（4月）
・景気一致指数（4月）
・コール市場残高（5月）
・中国外貨準備高（5月）
・中国貿易収支（5月）
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インドRBI現金準備率
・ロシア中央銀行が政策金利発表
・独鉱工業生産指数（4月）
・独貿易収支（4月）
・ユーロ圏GDP確報値（1-3月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（5月）
・カナダ失業率（5月）
・米雇用統計（5月）
・米卸売在庫（4月）
・米消費者信用残高（4月）《ST》
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