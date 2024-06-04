*07:02JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが下支え（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

JUN24

Ｏ 38730（ドル建て）

Ｈ 39050

Ｌ 38435

Ｃ 38660 大証比-280（イブニング比-40）

Vol 5761



JUN24

Ｏ 38725（円建て）

Ｈ 39045

Ｌ 38430

Ｃ 38650 大証比-290（イブニング比-50）

Vol 26342

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.07円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、リクルートHD＜6098＞、富士フイルム＜4901＞、三井不動産＜8801＞、テルモ<

4543>、小松製作所＜6301＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 212.17 -5.34 3311 -30

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.84 0.20 1692 -4

8035 (TOELY) 東京エレク 109.30 3.14 34117 -93

6758 (SONY.N) ソニー 83.60 1.26 13047 -38

9432 (NTTYY) NTT 24.59 0.14 154 -1

8058 (MTSUY) 三菱商事 21.39 0.25 3338 -22

6501 (HTHIY) 日立製作所 209.67 4.14 16362 -203

9983 (FRCOY) ファーストリテ 25.99 0.40 40563 -367

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 29.09 0.17 9080 -15

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.87 0.28 5890 -63

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 95.47 0.86 7450 -80

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.38 0.27 10441 -4

8031 (MITSY) 三井物産 1027.17 9.61 8016 -61

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 0.00 7804 -260

4568 (DSNKY) 第一三共 34.73 -0.65 5420 -29

9433 (KDDIY) KDDI 13.91 0.16 4342 -14

7974 (NTDOY) 任天堂 13.72 0.14 8565 -106

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.10 1.27 5634 -5

7267 (HMC.N) 本田技研工業 33.60 -0.32 1748 -17.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 14.37 0.26 4485 -48

6902 (DNZOY) デンソー 16.21 0.04 2530 -29.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 15.29 0.13 4773 -39

4661 (OLCLY) オリエンランド 28.94 0.92 4517 12

8411 (MFG.N) みずほFG 4.22 0.12 3293 10

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.82 0.23 23130 -185

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 13.37 0.02 4173 -29

7741 (HOCPY) HOYA 122.69 1.87 19148 -107

6503 (MIELY) 三菱電機 35.00 0.26 2731 -24

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.69 0.31 3025 -33

7751 (CAJPY) キヤノン 29.92 0.98 4670 -3

6273 (SMCAY) SMC 25.63 0.47 80001 -389

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.95 0.05 1397 -169

6146 (DSCSY) ディスコ 38.10 -0.50 59463 -527

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.91 0.04 2015 -18

8053 (SSUMY) 住友商事 26.32 0.20 4108 -26

6702 (FJTSY) 富士通 14.52 0.15 2266 -25.5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 92.99 -1.13 14513 -192

5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.98 0.00 6861 -17

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 0.00 1405 -132

8002 (MARUY) 丸紅 196.32 0.65 3064 -26

6723 (RNECY) ルネサス 9.31 0.19 2906 -27

6954 (FANUY) ファナック 14.08 0.11 4395 -39

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.40 0.64 3340 -45

8801 (MTSFY) 三井不動産 27.80 0.30 1446 -21.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 29.64 0.25 4626 -63

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.36 0.00 3546 -53

6594 (NJDCY) 日本電産 12.28 -0.03 7666 -31

6857 (ATEYY) アドバンテスト 34.10 0.90 5322 -31

4543 (TRUMY) テルモ 16.92 -0.06 2641 -39

8591 (IX.N) オリックス 110.79 1.36 3458 -24

（時価総額上位50位、1ドル156.07円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 39.18 6115 364 6.33

8630 (SMPNY) SOMPOHD 11.25 3512 83 2.42

9104 (MSLOY) 商船三井 17.13 5347 104 1.98

9101 (NPNYY) 日本郵船 6.62 5166 47 0.92

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 6.57 5127 29 0.57

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 8.95 1397 -169 -10.79

8750 (DLICY) 第一生命HD 24.60 3839 -461 -10.72

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.00 1405 -132 -8.59

2801 (KIKOY) キッコーマン 21.90 1709 -130.5 -7.09

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.72 2297 -144 -5.90



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：38571.03 前日比：-115.29

始値：38709.99 高値：38735.61 安値：38247.22

年初来高値：40003.59 年初来安値：37266.67

前年最高値：37710.10 前年最安値：31819.14

Ｎａｓｄａｑ

終値：16828.67 前日比：93.65

始値：16865.70 高値：16909.89 安値：16646.43

年初来高値：17019.88 年初来安値：14510.30

前年最高値：15099.18 前年最安値：10305.24

Ｓ＆Ｐ５００

終値：5283.40 前日比：5.89

始値：5297.15 高値：5302.11 安値：5234.32

年初来高値：5321.41 年初来安値：4688.68

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.536％ 米10年国債 4.383％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は115.29ドル安の38,571.03ドル、ナスダックは

93.65ポイント高の16,828.67で取引を終了した。

5月ISM製造業景況指数が予想外に悪化したほか支払い価格も下落し利下げ期待に買

われ、寄り付き後、上昇。その後、ダウは景気減速懸念が台頭し、売りに転じ、終

日軟調に推移した。一方、ナスダックは半導体のエヌビディアの回復や金利先安観

を受けた買いに底堅く推移し相場を支え、まちまちで終了。セクター別では、半導

体・同製造装置、医薬品・バイオテクが上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）はフアン最高経営責任者（CEO）が台北国際

コンピューター見本市（COMPUTEX）の基調講演で次世代人工知能（AI）チップのプ

ラットフォーム「Rubin」を発表し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BB

Y）はアナリストが同社の投資判断を2段階引き上げ、上昇した。ゲーム販売のゲー

ムストップ（GME）はミーム株ブームの仕掛け人といわれるギル氏がソーシャルメデ

ィアのレディットで同社株の大量保有を示唆したことを背景とした短期投機家の買

いに上昇。音楽配信のスポティファイ・テクノロジー（SPOT）は国内サービスの値

上げを発表し増収期待に買われた。

廃棄物管理会社のウエイスト・マネジメント（WM）は医療廃棄物処理会社のステリ

サイクル（SRCL）の72億ドル規模の買収を発表し、下落。ステリサイクル（SRCL）

は上昇。コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）や地中海料理の

ファーストカジュアルレストランチェーンCava（CAVA） はアナリストが投資判断を

引下げ売られた。ビールメーカーのボストン・ビア（SAM）はサントリーが同社に対

する買収協議報道を否定したため、失望売りが先行。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は14.31から13まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》