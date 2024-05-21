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前日に動いた銘柄 part1 C＆FロジHD、霞ヶ関キャピタル、住友金属鉱山など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 C＆FロジHD、霞ヶ関キャピタル、住友金属鉱山など
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
ニーズウェル＜3992＞ 826 +49
自治体ソリューションに強いコンサルティング企業である
クラックスシステムと業務提携。
光陽社＜7946＞ 1559 -107
営業利益が前期2.5倍だが今期86.0％減予想と発表。
うかい＜7621＞ 3905 -145
営業利益が前期16.6％増だが今期34.3％減予想と発表。
QPS研究所＜5595＞ 3175 +201
小型SAR衛星QPS-SAR7号機で取得した初画像公開。
ティアンドエス＜4055＞ 1819 +111
技術者の募集・採用・教育担う子会社を新たに設立。
ネットスターズ＜5590＞ 808 +39
個人投資家向け勉強会に安達CFOが登壇へ。
C＆FロジHD＜9099＞ 4500 +700
SGHDが買収に乗り出すと伝わる。
日本コークス工業＜3315＞ 146 +18
資源株高の流れが波及する格好か。
アーレスティ＜5852＞ 718 +68
今期の大幅増益・増配見通しを好感。
ミマキエンジニアリング＜6638＞ 1486 +78
いちよし証券ではフェアバリューを引き上げ。
住友金属鉱山＜5713＞ 5488 +393
非鉄価格の上昇を受けて非鉄金属株が高い。
ソシオネクスト＜6526＞ 4600 +286
全体地合いの改善で半導体関連にも全般関心向かう。
三菱マテリアル＜5711＞ 3253 +213
中国景気回復期待に伴う非鉄市況の上昇で。
霞ヶ関キャピタル＜3498＞ 18910 +1650
中小型グロース株の強い動きなどで買い安心感。
ジャムコ＜7408＞ 1547 +77
今期の大幅増益や復配を評価する動きが継続。
大平洋金属＜5541＞ 1364 +70
非鉄株全面高の流れに乗る。
ソースネクスト＜4344＞ 206 +12
ポケトークの訪日客施策の需要分析サービスに期待続く。
大成建設＜1801＞ 5830 +267
野村證券では投資判断を格上げ。
富士石油＜5017＞ 494 +26
原油相場の上昇が買い手掛かりに。
北海道電力＜9509＞ 1465 +109
電力株は本日も全面高の展開で。
ヨコオ<6800> 2024 +71
引き続き、いちよし証券のレーティング引き上げなど材料に。
ENEOS<5020> 794.8 +46.5
原油高受けて石油関連の一角が買われる。
インソース<6200> 1023 +53
ナイトセミナーの研修コンテンツを新たにリリース。
信越化学工業<4063> 6083 +243
自社株買いの実施発表がポジティブなインパクトに。《CS》
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