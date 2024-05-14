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今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(4月) 0.8％ 0.8％
10:30 「インパクトフォーラム」開催(金融庁)
15:00 工作機械受注(4月) -3.8％
＜海外＞
15:00 独・CPI(4月) 0.5％
15:00 英・失業率(4月) 4.0％
15:00 英・ILO失業率(1-3月) 4.3％ 4.2％
15:30 印・卸売物価指数(4月) 1.05％ 0.53％
18:00 独・ZEW期待指数(5月) 42.9
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(3月) 0.3％ -0.9％
21:30 米・生産者物価コア指数(4月) 2.3％ 2.4％
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長とクノットオランダ銀行(中央銀行)総裁が講演
欧・欧州連合(欧)財務相理事会
独・2年債入札
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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