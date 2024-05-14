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今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など

2024年5月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英失業率、独ZEW期待指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(4月)　0.8％　0.8％
10:30　「インパクトフォーラム」開催(金融庁)
15:00　工作機械受注(4月)　　-3.8％


＜海外＞
15:00　独・CPI(4月)　　0.5％
15:00　英・失業率(4月)　　4.0％
15:00　英・ILO失業率(1-3月)　4.3％　4.2％
15:30　印・卸売物価指数(4月)　1.05％　0.53％
18:00　独・ZEW期待指数(5月)　　42.9
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(3月)　0.3％　-0.9％
21:30　米・生産者物価コア指数(4月)　2.3％　2.4％


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長とクノットオランダ銀行(中央銀行)総裁が講演

欧・欧州連合(欧)財務相理事会

独・2年債入札

石油輸出国機構(OPEC)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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