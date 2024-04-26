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NY原油：反発で83.57ドル、通常取引終了後に83.82ドルまで上昇
記事提供元：フィスコ
*07:34JST NY原油：反発で83.57ドル、通常取引終了後に83.82ドルまで上昇
NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：83.57 ↑0.76）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.76ドルの83.57ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは81.99ドル－83.82ドル。株安を嫌気して米国市場の前半にかけて81.99ドルまで下落したが、後半にかけて持ち直し、通常取引終了後の時間外取引で83.82ドルまで買われている。《CS》
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