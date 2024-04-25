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4/25の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:50JST 4/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（38460.08、+907.92）
・ナスダック総合指数は上昇（15712.75、+16.11）
・1ドル＝155.30-40円
・SOX指数は上昇（4526.20、+47.40）
・米国のインフレ沈静化期待
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（38460.92、-42.77）
・シカゴ日経先物は下落（38185、大阪比-255）
・米原油先物は下落（82.81、-0.55）
・VIX指数は上昇（15.97、+0.28）
・米長期金利は上昇
・日銀の早期追加利上げ懸念
・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化
・内閣支持率低迷
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・景気動向指数改定値指数（2月）
・外食売上高（3月）
・東京地区百貨店売上高（3月）
・全国百貨店売上高（3月）
・日銀金融政策決定会合（1日目）
・コージンバイオが新規上場
・信越化＜4063＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、キーエンス＜6861＞など決算発
表
・韓国GDP（1-3月）
・北京国際自動車ショー（5月4日まで）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV建設コスト（4月）
・米卸売在庫（3月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP速報値（1-3月）
・米中古住宅販売成約指数（3月）
・米7年物国債入札
・インテル、アルファベット、マイクロソフト、キャタピラー、バークレイズ、ド
イツ銀行、BNPパリバ、エアバスなど決算発表
・ニュージーランド、オーストラリアは休場《ST》
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