*08:50JST 4/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（38460.08、+907.92）

・ナスダック総合指数は上昇（15712.75、+16.11）

・1ドル＝155.30-40円

・SOX指数は上昇（4526.20、+47.40）

・米国のインフレ沈静化期待

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（38460.92、-42.77）

・シカゴ日経先物は下落（38185、大阪比-255）

・米原油先物は下落（82.81、-0.55）

・VIX指数は上昇（15.97、+0.28）

・米長期金利は上昇

・日銀の早期追加利上げ懸念

・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化

・内閣支持率低迷

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・景気動向指数改定値指数（2月）

・外食売上高（3月）

・東京地区百貨店売上高（3月）

・全国百貨店売上高（3月）

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・コージンバイオが新規上場

・信越化＜4063＞、ディスコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞、キーエンス＜6861＞など決算発

表

・韓国GDP（1-3月）

・北京国際自動車ショー（5月4日まで）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV建設コスト（4月）

・米卸売在庫（3月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP速報値（1-3月）

・米中古住宅販売成約指数（3月）

・米7年物国債入札

・インテル、アルファベット、マイクロソフト、キャタピラー、バークレイズ、ド

イツ銀行、BNPパリバ、エアバスなど決算発表

・ニュージーランド、オーストラリアは休場《ST》