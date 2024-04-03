*07:33JST NY金：続伸で2281.80ドル、株安を意識して上げ幅拡大

NY金先物6月限は続伸（COMEX金6月限終値：2281.80 ↑24.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋24.70ドルの2281.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2267.10－2300.20ドル。アジア市場で2267.10ドルまで売られた後はじり高となった。米国市場の前半時点で一時伸び悩み、2271.10ドルまで値を下げた。しかしながら、株安を受けて通常取引終了後の時間外取引で2300.20ドルまで一段高となった。《CS》