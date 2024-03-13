*07:35JST NY金：反落で2166.10ドル、株高を意識した売りが入る

NY金先物4月限は反落（COMEX金4月限終値：2166.10 ↓22.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－22.10ドルの2166.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2156.20－2190.80ドル。アジア市場の序盤に2190.80ドルまで買われたが、米国市場では株高を受けた売りが強まり、一時2156.20ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に2160ドルを挟んだ水準で推移。《CS》