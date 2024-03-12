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キッズバイオ 大幅に3日ぶり反発、米基準に準拠した乳歯歯髄幹細胞のマスターセルバンク製造完了／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:28JST <4584> キッズバイオ 146 +8
大幅に3日ぶり反発。乳歯歯髄幹細胞（SHED）の安定供給プラットフォーム「エスカトル」を基盤とする日本の医薬品安全品質基準に準拠したSHEDのマスターセルバンクについて、細胞治療事業の海外展開を見据え、新たに米食品医薬品局（FDA）基準に準拠した製造を完了したと発表している。日米両国の基準を満たす方法でドナーから乳歯を提供してもらい、両国で使用できるSHEDのマスターセルバンクを完成させたという。《ST》
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