関連記事
ｕｎｅｒｒｙ 大幅に4日ぶり反発、デジタル広告配信サービスが品質認証機構の認証取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:49JST <5034> ｕｎｅｒｒｙ 2004 +97
大幅に4日ぶり反発。デジタル広告配信サービス「Beacon Bank AD」がデジタル広告品質認証機構（JICDAQ）が定める認証基準に基づき、第三者検証を経て「ブランドセーフティ」「無効トラフィック対策」の2分野で「JICDAQ認証」を取得したと発表している。Beacon Bank ADは、リアル行動ビッグデータを基に消費者の実行動を捉えて集客販促最大化を図るサービス。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ポート 大幅に反発、25年3月期見通し「人材支援サービスなどが全体の成長牽引」と回答／新興市場スナップショット 1/ 9 09:38
- ＣａＳｙ 大幅に反発、23年11月期の営業利益予想を上方修正、販管費が減少／新興市場スナップショット 1/ 9 09:23
- 新興市場見通し：直近IPO銘柄を軸に短期資金中心の地合いか 1/ 6 15:15
- ＩＴｂｏｏｋＨＤ 大幅に続伸、地震対策関連銘柄に引き続き買い、地盤ネットホールディングスも／新興市場スナップショット 1/ 5 14:40
- ＲＩＺＡＰ－Ｇ 大幅に続伸、「chocoZAPが米国進出」報道を好感、市場開拓に期待／新興市場スナップショット 1/ 5 14:26