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ｕｎｅｒｒｙ　大幅に4日ぶり反発、デジタル広告配信サービスが品質認証機構の認証取得／新興市場スナップショット

2024年1月9日 09:49

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記事提供元：フィスコ

*09:49JST <5034> ｕｎｅｒｒｙ 2004 +97
大幅に4日ぶり反発。デジタル広告配信サービス「Beacon Bank AD」がデジタル広告品質認証機構（JICDAQ）が定める認証基準に基づき、第三者検証を経て「ブランドセーフティ」「無効トラフィック対策」の2分野で「JICDAQ認証」を取得したと発表している。Beacon Bank ADは、リアル行動ビッグデータを基に消費者の実行動を捉えて集客販促最大化を図るサービス。《ST》

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