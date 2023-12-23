*07:16JST NY金：強含み、一時2083.00ドルまで買われる

COMEX金2月限終値：2069.10 ↑17.80

22日のNY金先物2月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋17.80ドル（+0.87％）の2069.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2058.20－2083.00ドル。アジア市場で2058.20ドルまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の前半にかけて2083.00ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に2067ドルを挟んだ水準で推移。《MK》