関連記事
NY金：強含み、一時2083.00ドルまで買われる
記事提供元：フィスコ
*07:16JST NY金：強含み、一時2083.00ドルまで買われる
COMEX金2月限終値：2069.10 ↑17.80
22日のNY金先物2月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋17.80ドル（+0.87％）の2069.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2058.20－2083.00ドル。アジア市場で2058.20ドルまで下げたが、その後はじり高となり、米国市場の前半にかけて2083.00ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に2067ドルを挟んだ水準で推移。《MK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY金：小幅高で2051.30ドル、ポジション調整的な売買が主体に 12/22 07:33
- NY金：伸び悩みで2047.70ドル、ポジション調整的な売りが増える 12/21 07:34
- NY金：強含みで2052.10ドル、一時2061.00ドルまで買われる 12/20 07:35
- NY金：小幅高で2040.50ドル、一時2048.00ドルまで買われる 12/19 07:37
- NY金：弱含み、ドル安一服で利食い売り強まる 12/16 07:38