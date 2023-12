ピーチ・ジョン×ジルスチュアートのコラボ下着＆ルームウェア、華やかなレースなど「ときめき」デザイン

ピーチ・ジョン(PEACH JOHN)は、ジルスチュアート(JILLSTUART)、ジル by ジルスチュアート(JILL by JILLSTUART)とコラボレーション。下着やルームウェアなどを、2024年2月28日(水)よりピーチ・ジョン全国店舗などにて発売する予定だ。

「ときめきは無敵」コンセプトのランジェリーやルームウェアなど

ピーチ・ジョンと、ジルスチュアート、ジル by ジルスチュアートが「ときめきは無敵」をコンセプトにコラボレーション。華やかなレースのランジェリー6型をはじめ、ルームウェア2型、小物2型の全10型を展開する。

なお、商品のラインナップや詳細については、追って発売直前に発表予定となっている。

【詳細】

ピーチ・ジョン with ジルスチュアート/ジル by ジルスチュアート

発売日:2024年2月28日(水)

展開店舗:ピーチ・ジョン 全国店舗、ジルスチュアート/ジル by ジルスチュアート 各ブランド店舗、ピーチ・ジョン 公式通販サイト、ジルスチュアート/ジル by ジルスチュアート 公式通販サイト

※一部アイテムは限定店舗のみで展開。

【問い合わせ先】

ピーチ・ジョン

TEL:0120-066-107