*07:33JST NY金：反落で2042.20ドル、利食い売りが増える

NY金先物2月限は反落（COMEX金2月限終値：2042.20 ↓47.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－47.50ドルの2042.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2038.40－2152.30ドル。アジア市場の序盤で2152.30ドルまで大幅高となったが、利益確定を狙った売りが増えたことによってじり安となり、米国市場の中盤にかけて2038.40ドルまで値下がりした。米長期金利の反発やドル高も意識されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に2050を挟んだ水準で推移。《CS》