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NY外為：ドル安値探る、FRBの来年の利下げ織り込む
記事提供元：フィスコ
*03:25JST NY外為：ドル安値探る、FRBの来年の利下げ織り込む
NY外為市場でドルは安値を探る展開となった。米連邦準備制度理事会（FRB）の来年の利下げを織り込むドル売りが依然優勢。米10年債利回りは4.466％まで上昇後、4.43％まで再び低下した。
ユーロ・ドルは1.0895ドルまで上昇し昨日の高値1.0896ドルを試す展開。ポンド・ドルは1.2407ドルから1.2445ドルまで上昇し、日中高値を更新した。ドル・円は149円65-70銭で伸び悩んだ。《KY》
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