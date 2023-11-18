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NY外為：ユーロ買い戻し、独連銀総裁は追加引き締めの可能性も示唆
記事提供元：フィスコ
*01:57JST NY外為：ユーロ買い戻し、独連銀総裁は追加引き締めの可能性も示唆
NY外為市場で欧州引けにかけユーロの買戻しが加速した。ユーロ・ドルは1.0893ドルまで上昇し日中高値を更新。ユーロ・円は162円16銭の安値から162円96銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8740ポンドから0.8763ポンドまで上昇した。
タカ派として知られるドイツ連銀のナーゲル総裁は「ECBの金利、ピークかどうか依然不明」と、追加利上げも除外しなかった。欧州市場では来年のECBの1％利下げを織り込むユーロ売りが加速し、ユーロ・ドルは一時1.0825ドルまで下落した。《KY》
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