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すかいらーくなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜7487＞ ;小津産業;821%;51700;0.58;1576;9 ＜3252＞ ;地主;580%;317400;0.08;2173;-1 ＜1481＞ ;上場貢献;300%;3;1.10;2436;-14 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;285%;624100;0.39;2669;26 ＜9278＞ ;ブックオフGHD;249%;134500;1.00;1049;7 ＜4465＞ ;ニイタカ;205%;34200;0.58;2080;22 ＜3349＞ ;コスモス薬品;193%;263200;0.17;15840;-220 ＜3690＞ ;イルグルム;191%;47600;1.27;657;13 ＜8908＞ ;毎コムネット;179%;20900;2.05;719;6 ＜3091＞ ;ブロンコＢ;177%;40100;0.10;3130;35 ＜3197＞ ;すかいらーく;164%;2152600;0.08;2251;37 ＜2752＞ ;フジオフード;158%;121600;0.07;1462;11 ＜1679＞ ;ＮＹダウ;150%;90;0.18;44750;-240 ＜3996＞ ;サインポスト;136%;69700;1.68;437;-6 ＜4424＞ ;Amazia;127%;6100;16.92;384;-1 ＜9308＞ ;乾汽船;122%;216800;1.50;1096;0 ＜5726＞ ;大阪チタ;119%;785000;4.62;3040;15 ＜1546＞ ;NYダウ30;108%;815;1.88;51270;-190 ＜2678＞ ;アスクル;105%;832500;0.08;2007;-39 ＜2702＞ ;マクドナルド;93%;401300;0.20;6370;100
[コメント]すかいらーく＜3197＞は10日、23年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終損益は45.3億円の黒字に浮上した。通期計画40億円に対する進捗率は既に上回った。《TY》
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