関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～タスキ、サン電子などがランクイン
*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキ、サン電子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月17日 9:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6173＞ アクアライン 753200 141307.4 154.56% 0.0414%
＜7826＞ フルヤ金属 89500 359231 105.49% -0.0656%
＜4882＞ ペルセウス 2329900 522831.88 81.28% 0.102%
＜3558＞ ジェイドG 210800 142451.96 80.28% 0.0777%
＜4011＞ ヘッドウォータ 169000 654334.6 78.04% 0.0641%
＜2987＞ タスキ 325900 269743.74 61.23% 0.0743%
＜6736＞ サン電子 85300 88127.9 57.18% 0.039%
＜9872＞ 北 恵 199600 103447 39.6% -0.0703%
＜8550＞ 栃木銀 806700 221501.7 30.08% 0.0063%
＜9348＞ ispace 1460500 896084.56 22.35% 0.0813%
＜2039＞ ドバイベア 66059 58473.227 21.91% 0.0259%
＜4937＞ Waqoo 98100 120829.54 13.73% -0.2134%
＜2107＞ 東洋糖 67100 163782.94 10.96% 0.056%
＜1580＞ 日経－1倍 172150 292009.556 9.42% 0.0012%
＜6228＞ ジェイイーティ 340900 1304851.6 8.81% 0.0198%
＜1308＞ 上場TPX 117917 319940.433 8.23% -0.0004%
＜4114＞ 日触媒 82000 419652.24 2.46% -0.0192%
＜2734＞ サーラ 307800 217930.3 -1.69% -0.0013%
＜3042＞ セキュアウ゛ェイ 314700 90114.18 -3.46% 0.0412%
＜7419＞ ノジマ 100200 152975.28 -5.8% 0.0153%
<2168> パソナG 547100 951428.02 -7.01% 0.0307%
<7111> INEST 4819500 315523.08 -8.27% 0.0882%
<2153> イージェイHD 34800 66529.66 -10.07% 0.0056%
<9162> ブリーチ 232900 112683.06 -10.08% -0.047%
<5843> ニッポンインシ 42800 32101.26 -13.53% -0.0208%
<4290> P I 199600 144820.18 -14.7% -0.0105%
<4776> サイボウズ 646500 1487988.54 -17.94% 0.0683%
<9658> 太田昭 19700 52434.5 -18.47% 0.0105%
<9024> 西武HD 1285400 2559527.09 -20.35% 0.047%
<3840> PATH 380000 69774.86 -20.66% 0.0387%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NSW 産業用スマートグラス「RealWear Navigator」が、新技術情報提供システム（NETIS）に登録 11/17 09:56
- ウルトラファブリックス・HDは下値圏から出直り強める、第3四半期の最高益など好感 11/17 09:42
- ナック 「パートナーシップ構築宣言」の趣旨に賛同 11/17 09:39
- ブランジスタ ブランジスタメディア、NEXCO中日本の台湾現地法人と業務提携 11/17 09:19
- TOYO、ＧＮＩ◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 11/17 09:06