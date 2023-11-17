ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～タスキ、サン電子などがランクイン

2023年11月17日 09:49

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:49JST 出来高変化率ランキング（9時台）～タスキ、サン電子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月17日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6173＞ アクアライン　　　 753200 　141307.4　 154.56% 0.0414%
＜7826＞ フルヤ金属　　　　　89500 　359231　 105.49% -0.0656%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　2329900 　522831.88　 81.28% 0.102%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　210800 　142451.96　 80.28% 0.0777%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　169000 　654334.6　 78.04% 0.0641%
＜2987＞ タスキ　　　　　　　325900 　269743.74　 61.23% 0.0743%
＜6736＞ サン電子　　　　　　85300 　88127.9　 57.18% 0.039%
＜9872＞ 北 恵　　　　　　199600 　103447　 39.6% -0.0703%
＜8550＞ 栃木銀　　　　　　　806700 　221501.7　 30.08% 0.0063%
＜9348＞ ispace　　　　1460500 　896084.56　 22.35% 0.0813%
＜2039＞ ドバイベア　　　　　66059 　58473.227　 21.91% 0.0259%
＜4937＞ Waqoo　　　　　98100 　120829.54　 13.73% -0.2134%
＜2107＞ 東洋糖　　　　　　　67100 　163782.94　 10.96% 0.056%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　172150 　292009.556　 9.42% 0.0012%
＜6228＞ ジェイイーティ　　　340900 　1304851.6　 8.81% 0.0198%
＜1308＞ 上場TPX　　　　　117917 　319940.433　 8.23% -0.0004%
＜4114＞ 日触媒　　　　　　　82000 　419652.24　 2.46% -0.0192%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　307800 　217930.3　 -1.69% -0.0013%
＜3042＞ セキュアウ゛ェイ　　314700 　90114.18　 -3.46% 0.0412%
＜7419＞ ノジマ　　　　　　　100200 　152975.28　 -5.8% 0.0153%
<2168> パソナG　　　　　　547100 　951428.02　 -7.01% 0.0307%
<7111> INEST　　　　　4819500 　315523.08　 -8.27% 0.0882%
<2153> イージェイHD　　　34800 　66529.66　 -10.07% 0.0056%
<9162> ブリーチ　　　　　　232900 　112683.06　 -10.08% -0.047%
<5843> ニッポンインシ　　　42800 　32101.26　 -13.53% -0.0208%
<4290> P I　　　　　　　199600 　144820.18　 -14.7% -0.0105%
<4776> サイボウズ　　　　　646500 　1487988.54　 -17.94% 0.0683%
<9658> 太田昭　　　　　　　19700 　52434.5　 -18.47% 0.0105%
<9024> 西武HD　　　　　　1285400 　2559527.09　 -20.35% 0.047%
<3840> PATH　　　　　　380000 　69774.86　 -20.66% 0.0387%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る