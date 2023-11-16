関連記事
プラス ヴァンドーム新作レザーウォッチ、天然ダイヤモンド×ショウゴ セキネによるネームロゴで
記事提供元：ファッションプレス
プラス ヴァンドーム(PLUS VENDOME)から新作ウィメンズウォッチが登場。
ダブルレザーストラップの新作腕時計
プラス ヴァンドームから、腕に沿うダブルストラップが印象的な腕時計が到着。ストラップのマテリアルにはイタリア製本牛革を採用し、植物性由来の天然染料でマットブラックに仕上げた。
アーティストコラボロゴ＆宝石も
文字盤にはアーティスト・ショウゴ セキネ(SHOGO SEKINE)によるブランドネームロゴ、インデックスには天然ブラウンダイヤモンド4石をオン。時計でありながら、ジュエリーのひとつとしても楽しむことができる。
【詳細】
PLUSV_リストウォッチ 29,700円
発売日：2023年11月10日(金) ※予約販売受付中
素材：
＜ケース＞ステンレススチール、国産ムーブメント、ブラウンダイヤモンド(0.02ct)
＜ベルト＞イタリア製本牛革
【問い合わせ先】
ヴァンドームヤマダ
TEL：03-3470-4061
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- セリーヌ“トリオンフ”モチーフの限定財布＆ミニバッグが銀座に、雑貨やフレグランスも集結 11/16 16:38
- POTR×NY発のヨガブランド「マイナープラネットニューヨーク」Tシャツやバックパックなど 11/16 16:37
- エトロ、クリスマスに向けたチェック柄トートバッグ「ラブトロッター」や“ペイズリー×花”模様のショール 11/16 16:36
- ユナイテッド ヌード“メタリックカラー”の限定ブーツ、“グラムロック着想”稲妻ヒールなど 11/16 16:35
- バレンシアガ、初のスキーウェアコレクションを発売 伊勢丹新宿店ではポップアップも開催 11/15 09:14