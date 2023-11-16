プラス ヴァンドーム新作レザーウォッチ、天然ダイヤモンド×ショウゴ セキネによるネームロゴで

プラス ヴァンドーム(PLUS VENDOME)から新作ウィメンズウォッチが登場。

ダブルレザーストラップの新作腕時計

プラス ヴァンドームから、腕に沿うダブルストラップが印象的な腕時計が到着。ストラップのマテリアルにはイタリア製本牛革を採用し、植物性由来の天然染料でマットブラックに仕上げた。

アーティストコラボロゴ＆宝石も

文字盤にはアーティスト・ショウゴ セキネ(SHOGO SEKINE)によるブランドネームロゴ、インデックスには天然ブラウンダイヤモンド4石をオン。時計でありながら、ジュエリーのひとつとしても楽しむことができる。

【詳細】

PLUSV_リストウォッチ 29,700円

発売日：2023年11月10日(金) ※予約販売受付中

素材：

＜ケース＞ステンレススチール、国産ムーブメント、ブラウンダイヤモンド(0.02ct)

＜ベルト＞イタリア製本牛革

【問い合わせ先】

ヴァンドームヤマダ

TEL：03-3470-4061