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プラス ヴァンドーム新作レザーウォッチ、天然ダイヤモンド×ショウゴ セキネによるネームロゴで

2023年11月16日 16:37

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記事提供元：ファッションプレス

　プラス ヴァンドーム(PLUS VENDOME)から新作ウィメンズウォッチが登場。

ダブルレザーストラップの新作腕時計
　プラス ヴァンドームから、腕に沿うダブルストラップが印象的な腕時計が到着。ストラップのマテリアルにはイタリア製本牛革を採用し、植物性由来の天然染料でマットブラックに仕上げた。

アーティストコラボロゴ＆宝石も
　文字盤にはアーティスト・ショウゴ セキネ(SHOGO SEKINE)によるブランドネームロゴ、インデックスには天然ブラウンダイヤモンド4石をオン。時計でありながら、ジュエリーのひとつとしても楽しむことができる。

【詳細】
PLUSV_リストウォッチ 29,700円
発売日：2023年11月10日(金) ※予約販売受付中
素材：
＜ケース＞ステンレススチール、国産ムーブメント、ブラウンダイヤモンド(0.02ct)
＜ベルト＞イタリア製本牛革

【問い合わせ先】
ヴァンドームヤマダ
TEL：03-3470-4061

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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