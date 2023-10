ルイ・ヴィトンのフォトブック『ファッション・アイ』新刊、ウィーンや香港などの魅力を紹介

ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)は、フォトブックシリーズ『ファッション・アイ』の新刊「ウィーン by ステファニー・モシャマー」、「香港 by フランク・ホーヴァット」、「ドーヴィル by オマー・ヴィクター・ディオプ」をルイ・ヴィトン ストアほかにて発売。

『ファッション・アイ』新刊“ウィーン・香港・ドーヴィル”に着目

ルイ・ヴィトンが手掛ける『ファッション・アイ』は、フォトグラファーの視点で街や国の魅力を捉えたフォトブックシリーズ。今回は、オーストリア・ウィーン、香港、フランス・ドーヴィルをフォーカスした3冊が新たにラインナップする。

「ウィーン by ステファニー・モシャマー」

「ウィーン by ステファニー・モシャマー」では、オーストラリア人フォトグラファーのステファニー・モシャマーが、ウィーンの真の姿、あるいは別の姿を具体的に表現。ウィーンにまつわるお馴染みの表現に遊び心を添え、愛情とウィットに富んだ独特な目線で故郷の町を映し出す。

「香港 by フランク・ホーヴァット」

また、イタリア生まれスイス育ちのフォトグラファー、フランク・ホーヴァットによる「香港 by フランク・ホーヴァット」では、溢れかえる人や住居、物、標識など、あらゆる要素で縦方向に作り上げられた賑やかな香港を、モノクロ写真によって紹介。1962年にドイツの雑誌『Revue』の依頼により撮影した写真のうち、当時非公開となった大部分の写真を今回収録している。

「ドーヴィル by オマー・ヴィクター・ディオプ」

「ドーヴィル by オマー・ヴィクター・ディオプ」は、ビジュアルアーティストとしても活躍するオマー・ヴィクター・ディオプが担当。彼がノルマンディーの海辺の通りを歩きながらカメラに収めた作品や、リゾート地に建つ家や建築物をメインに写し出し強調した作品を収録している。これらの作品の中に、生まれ故郷であるセネガル・ダカールとの繋がりを見出した。

【詳細】

ルイ・ヴィトン フォトブックシリーズ『ファッション・アイ』新刊

発売時期:2023年11月

取扱店舗:ルイ・ヴィトン ストア、公式サイト

タイトル:

・「ウィーン by ステファニー・モシャマー」6,820円

・「香港 by フランク・ホーヴァット」6,820円

・「ドーヴィル by オマー・ヴィクター・ディオプ」6,820円

【問い合わせ先】

ルイ・ヴィトン クライアントサービス

TEL:0120-00-1854