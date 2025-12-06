グッチ、大阪店1周年を祝して「グッチ ジャルディーノ」でレセプション 神尾楓珠らが来場

写真：神尾 楓珠



「グッチ（GUCCI」が、大阪・梅田にオープンした「グッチ大阪」の一周年を記念し、2025年12月3日（水）、店舗に隣接する日本初の「グッチ」のバー「グッチ ジャルディーノ」でスペシャルレセプションを開催した。



総床面積780平方メートルを誇る「グッチ大阪」は、メンズ・ウィメンズの最新ウェア コレクションをはじめ、ラゲージ、バッグ、シューズ、アクセサリー、ジュエリー、ウォッチまで幅広いラインナップを取り揃え、ブランドの世界観を存分に体感できる新たな拠点として、多くの来客を迎えてきた。

一周年を祝した今回のレセプションには、「グッチ」2026クルーズ コレクションを纏ったゲストが来場。新たに刷新されたシグネチャードリンクやフードとともに、「グッチ ジャルディーノ」ならではの洗練された空間で特別なひとときを楽しんだ。























Courtesy of GUCCI （敬称略）



