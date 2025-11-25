「ハート」京都・姉小路通に新店舗をオープン　明治初期の京町家を再生

株式会社イッセイミヤケのブランド「ハート（HaaT）」は、2025年11月21日（金）、京都・姉小路通に新店舗「ハート / キョウト（HaaT / KYOTO）」をオープンする。明治初期に建てられた約150年前の京町家を活かしながら、歴史と現代性が調和する新たなブランド拠点として生まれ変わる。







空間デザインを手がけたのは、国内外で活躍するデザイナー・吉岡徳仁氏。店舗の象徴となるのは、“桜色”に染められたアルミニウムの壁面。伝統的な木造建築と輝きを放つ金属素材が対比的に存在し、過去と未来が交差するような独自の世界観をつくり上げている。







内装では、吉岡氏が「桜のように淡く柔らかな光が満ちる空間」と表現するように、歴史的建築に現代の素材と技術を融合。「ハート」のクリエイションの根底にある“手仕事の温もり”と“インダストリアル”が響き合う店舗空間が実現している。







店内には、「ハート」の特徴であるテキスタイルを中心としたウェアやバッグなどをラインアップし、ブランドの新しいものづくりを発信する場としている。









Architecture and Space design: TOKUJIN YOSHIOKA + TYD



Photography: Masaya Yoshimura（Copist）



© ISSEY MIYAKE INC.



■ HaaT / KYOTO







住所：〒604-8102 京都府京都市中京区姉小路通柳馬場東入菊屋町569



オープン日：2025年11月21日（金）



営業時間：11:00～20:00



Tel：075-748-1153



■イッセイミヤケ「ハート」特設サイト



