「アグ」が新コンセプトストアを銀座松屋通りにオープン

「アグ（UGG®）」は、2025年11月28日（金）、銀座・松屋通りに新コンセプトストア「アグ銀座松屋通り」をオープンする。オープンに先立ち、11月26日（水）には店舗とレセプションの2部構成によるオープニングイベントが開催された。

新店舗は、銀座で2店舗目となるブランドの新たな拠点。外観はシンプルで洗練され、店内は「アグ」の原点であるカリフォルニアのライフスタイルを想起させる木目とナチュラルトーンが広がる温かな空間を実現している。「アグ」ならではの“エフォートレスでラグジュアリー”な世界観を体感できるコンセプトストアだ。















■来場セレブリティ





















レセプションパーティーには青山テルマさんが登場











オープニングイベントの後半は、銀座RAISEで開催されたレセプションパーティーへと舞台を移した。スペシャルゲストとして登場したのは、「アグ」 2021年秋冬キャンペーン「FEEL YOU」のアンバサダーを務めた青山テルマさん。

鮮やかなブルーのファージャケットに新作ウィンターブーツ「MetroPeak」を合わせたスタイルで登場し、「髪色と合わせて冬の世界観を表現した」とコメントした。テルマさんは「そばにいるね」「何度も」「ONIGIRI」の計3曲を披露。力強く温かな歌声で会場を包み、一夜限りのスペシャルライブとして多くの観客を魅了した

■アグ銀座松屋通り

住所：東京都中央区銀座三丁目3番11号 ナガセ銀座ビル

営業時間：11：00～20：00

定休日：1月1日





