LMYKの新曲「Perfect World」TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」EDテーマに

シンガーソングライター・LMYK(エルエムワイケー)が、新曲「Perfect World」を発表。2023年10月4日(水)に先行配信リリース、11月8日(水)にCDが発売される。

LMYKの新曲「Perfect World」

世界屈指の音楽プロデューサーチームであるジャム&ルイスによるプロデュースのもと、英語と日本語をナチュラルにミックスした文体と、その囁くように歌う浮遊感ある声を武器に、唯一無二の世界観を表現しているLMYK。

TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」EDテーマに

TVアニメ「ヴィンランド・サガ」のエンディングテーマとして国内外で話題となった「Without Love」に続く新曲「Perfect World」は、TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」のエンディング主題歌となる楽曲。

若き消防官達の成長を描く本作のために特別に書き下ろした楽曲で、これまでの作品に通底する内省的な世界観はそのままに、耳に立つ絶妙なメロディーが寄り添う、優しいダンストラックに仕上がっている。

作品情報

LMYK 新曲「Perfect World」

(TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」のエンディング主題歌)

配信リリース日：2023年10月4日(水)

CD発売日：11月8日(水)

収録曲：

1.Perfect World

2.Perfect World (TV Size Version)

3.Perfect World (Instrumental)

■CD+DVD(期間生産限定盤)

3,300円

※初回仕様限定ケース

収録内容：

[CD]

1.Perfect World

2.Perfect World (TV Size Version)

3.Perfect World (Instrumental)

[DVD]

1.Perfect World (TVアニメ「め組の大吾 救国のオレンジ」ノンクレジット・エンディング映像)

2.Perfect World (Music Video)