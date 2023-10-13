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今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し
ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長く伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による追加利上げ後に159円76銭（2023/8/30）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）による追加利上げの可能性は低下しており、域内景気の減速も警戒されている。新たなユーロ買い材料が提供されない場合、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。
【ユーロ売り要因】
・ECBの利上げは9月が最後となる可能性
・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念
・日本の円安是正介入に対する警戒感
【ユーロ買い要因】
・米利上げ終了の思惑
・ドイツなどユーロ圏諸国のインフレ率は高止まりの可能性
・日欧金利差は一定の水準を維持する見込み《CS》
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