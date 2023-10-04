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今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ISM非製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30 サービス業PMI(9月) 53.3
09:30 総合PMI(9月) 51.8
14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)
くすりの窓口が東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)
キャスターが東証グロースに新規上場(公開価格:760円)
＜海外＞
10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.50％ 5.50％
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 48.4
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 47.1
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月) -7.6％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(8月) -0.2％
21:15 米・ADP全米雇用報告(9月) 14.5万人 17.7万人
22:00 ブ・サービス業PMI(9月) 50.6
22:00 ブ・総合PMI(9月) 50.6
22:45 米・サービス業PMI(9月) 50.2 50.2
22:45 米・総合PMI(9月) 50.1
23:00 米・ISM非製造業景況指数(9月) 53.5 54.5
23:00 米・製造業受注(8月) 0.2％ -2.1％
25:00 露・GDP(4-6月) 4.9％
米・ボウマンFRB理事が銀行関連会議で冒頭演説
米・シカゴ連銀総裁がシンポジウムで歓迎のあいさつ
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
独・7年債入札
英・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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