*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(9月) 53.3

09:30 総合PMI(9月) 51.8

14:00 需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)



くすりの窓口が東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)

キャスターが東証グロースに新規上場(公開価格:760円)



＜海外＞

10:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 5.50％ 5.50％

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月) 48.4

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(9月) 47.1

18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月) -7.6％

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(8月) -0.2％

21:15 米・ADP全米雇用報告(9月) 14.5万人 17.7万人

22:00 ブ・サービス業PMI(9月) 50.6

22:00 ブ・総合PMI(9月) 50.6

22:45 米・サービス業PMI(9月) 50.2 50.2

22:45 米・総合PMI(9月) 50.1

23:00 米・ISM非製造業景況指数(9月) 53.5 54.5

23:00 米・製造業受注(8月) 0.2％ -2.1％

25:00 露・GDP(4-6月) 4.9％



米・ボウマンFRB理事が銀行関連会議で冒頭演説

米・シカゴ連銀総裁がシンポジウムで歓迎のあいさつ

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

独・7年債入札

英・2年債入札



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》