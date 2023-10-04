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今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ISM非製造業景況指数など

2023年10月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：NZ中央銀行が政策金利発表、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(9月)　　53.3
09:30　総合PMI(9月)　　51.8
14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)


くすりの窓口が東証グロースに新規上場(公開価格:1700円)

キャスターが東証グロースに新規上場(公開価格:760円)


＜海外＞
10:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　5.50％　5.50％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(9月)　　48.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(9月)　　47.1
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(8月)　　-7.6％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(8月)　　-0.2％
21:15　米・ADP全米雇用報告(9月)　14.5万人　17.7万人
22:00　ブ・サービス業PMI(9月)　　50.6
22:00　ブ・総合PMI(9月)　　50.6
22:45　米・サービス業PMI(9月)　50.2　50.2
22:45　米・総合PMI(9月)　　50.1
23:00　米・ISM非製造業景況指数(9月)　53.5　54.5
23:00　米・製造業受注(8月)　0.2％　-2.1％
25:00　露・GDP(4-6月)　　4.9％


米・ボウマンFRB理事が銀行関連会議で冒頭演説

米・シカゴ連銀総裁がシンポジウムで歓迎のあいさつ

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

独・7年債入札

英・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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