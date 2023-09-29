*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中財新製造業PMI、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(9月) 2.8％ 2.9％

08:30 失業率(8月) 2.6％ 2.7％

08:30 有効求人倍率(8月) 1.29倍 1.29倍

08:50 鉱工業生産指数(8月) -0.7％ -1.8％

08:50 小売売上高(8月) 0.5％ 2.1％

08:50 百貨店・スーパー売上高(8月) 5.5％

14:00 住宅着工件数(8月) -8.8％ -6.7％

14:00 消費者態度指数(9月) 36.2 36.2



＜海外＞

10:45 中・財新製造業PMI(9月) 51.0

10:45 中・財新サービス業PMI(9月) 51.8

10:45 中・総合PMI(9月) 51.7

15:00 英・GDP改定値(4-6月) 0.4％

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(9月) 5.7％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月) 5.3％

19:30 印・財政赤字(8月) 1兆5422億3千万ルピー

20:30 印・インフラ産業8業種(8月) 8.0％

20:30 ブ・基礎的財政収支(8月) -358億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(8月) 59.6％

21:00 ブ・全国失業率(8月) 7.9％

21:00 南ア・貿易収支(8月) 160億ランド

21:30 米・個人所得(8月) 0.5％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(8月) 0.4％ 0.8％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月) 3.9％ 4.2％

21:30 米・卸売在庫(8月) -0.2％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月) 47.6 48.7

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月) 67.7 67.7



印・経常収支(4-6月) -89億ドル -13億ドル

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

欧・ラガルドECB総裁が講演

中・株式市場は祝日のため休場(中秋節、国慶節)、10月9日に取引再開



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》