ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中財新製造業PMI、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など

2023年9月29日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、中財新製造業PMI、米個人消費支出(PCE)価格コア指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(9月)　2.8％　2.9％
08:30　失業率(8月)　2.6％　2.7％
08:30　有効求人倍率(8月)　1.29倍　1.29倍
08:50　鉱工業生産指数(8月)　-0.7％　-1.8％
08:50　小売売上高(8月)　0.5％　2.1％
08:50　百貨店・スーパー売上高(8月)　　5.5％
14:00　住宅着工件数(8月)　-8.8％　-6.7％
14:00　消費者態度指数(9月)　36.2　36.2


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(9月)　　51.0
10:45　中・財新サービス業PMI(9月)　　51.8
10:45　中・総合PMI(9月)　　51.7
15:00　英・GDP改定値(4-6月)　　0.4％
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(9月)　　5.7％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(9月)　　5.3％
19:30　印・財政赤字(8月)　　1兆5422億3千万ルピー
20:30　印・インフラ産業8業種(8月)　　8.0％
20:30　ブ・基礎的財政収支(8月)　　-358億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(8月)　　59.6％
21:00　ブ・全国失業率(8月)　　7.9％
21:00　南ア・貿易収支(8月)　　160億ランド
21:30　米・個人所得(8月)　0.5％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(8月)　0.4％　0.8％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(8月)　3.9％　4.2％
21:30　米・卸売在庫(8月)　　-0.2％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(9月)　47.6　48.7
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(9月)　67.7　67.7


印・経常収支(4-6月)　-89億ドル　-13億ドル

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

欧・ラガルドECB総裁が講演

中・株式市場は祝日のため休場(中秋節、国慶節)、10月9日に取引再開


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る