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28日の日本国債市場概況：債券先物は145円11銭で終了

2023年9月28日 16:45

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記事提供元：フィスコ

*16:45JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は145円11銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年12月限
寄付145円20銭 高値145円23銭 安値145円09銭 引け145円11銭
売買高総計16530枚

2年 452回 0.026％
5年 161回 0.301％
10年 371回 0.751％
20年 185回 1.469％

債券先物12月限は、145円20銭で取引を開始。米金利の一段の上昇を受けた売りが先行した。その後も、財務省の2年債入札の結果は無難との見方になったものの、売りが継続し、145円23銭から145円09銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は5.12％、10年債は4.61％、30年債は4.72％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.86％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.45％、NZ10年債は5.22％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・17:00　欧州中央銀行(ECB)経済報告
・18:00　ユーロ圏・9月景況感指数（予想：92.4、8月：93.3）
・21:00　独・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：+4.6％、8月：+6.1％）
・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：20.1万件）
・21:30　米・4-6月期GDP確定値（前期比年率予想：+2.2％、改定値：+2.1％）
・22:00　グールズビー米シカゴ連銀総裁講演（ピーターソン国際経済研究所）
・23:00　米・8月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.0％、7月：+0.9％）
・02:00　米財務省・7年債入札
・02:00　クック米FRB理事講演
・05:00　パウエル米FRB議長タウンホール会議主催（教育関係者）
・08:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（金融政策）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》

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