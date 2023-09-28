*16:45JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は145円11銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年12月限

寄付145円20銭 高値145円23銭 安値145円09銭 引け145円11銭

売買高総計16530枚

2年 452回 0.026％

5年 161回 0.301％

10年 371回 0.751％

20年 185回 1.469％

債券先物12月限は、145円20銭で取引を開始。米金利の一段の上昇を受けた売りが先行した。その後も、財務省の2年債入札の結果は無難との見方になったものの、売りが継続し、145円23銭から145円09銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は5.12％、10年債は4.61％、30年債は4.72％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.86％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.45％、NZ10年債は5.22％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 欧州中央銀行(ECB)経済報告

・18:00 ユーロ圏・9月景況感指数（予想：92.4、8月：93.3）

・21:00 独・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：+4.6％、8月：+6.1％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：20.1万件）

・21:30 米・4-6月期GDP確定値（前期比年率予想：+2.2％、改定値：+2.1％）

・22:00 グールズビー米シカゴ連銀総裁講演（ピーターソン国際経済研究所）

・23:00 米・8月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.0％、7月：+0.9％）

・02:00 米財務省・7年債入札

・02:00 クック米FRB理事講演

・05:00 パウエル米FRB議長タウンホール会議主催（教育関係者）

・08:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（金融政策）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《KK》