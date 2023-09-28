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NY外為：ドル・円心理的節目150円も視野、ドル高値探る展開、米金利先高観
記事提供元：フィスコ
*02:03JST NY外為：ドル・円心理的節目150円も視野、ドル高値探る展開、米金利先高観
NY外為市場でドルは金利先高観を受けた買いに高値を探る展開となった。米10年債利回りは4.59％まで上昇し2007年来の最高水準で推移。ドル・円は149円20銭付近から149円64銭まで上昇し、心理的節目150円も視野に入った。ユーロ・ドルは1.0550ドルから1.0501ドルまで下落し、1月来の安値を更新。ポンド・ドルは1.2160ドルから1.2117ドルまで下落し、3月来の安値を更新した。《KY》
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