フレクト　年初来高値、大阪・関西万博の関係者向けサービス・基盤の導入業務受注／新興市場スナップショット

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年初来高値。25年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の関係者向けサービス・基盤の導入及び運用・保守業務の企画提案公募で最優秀提案事業者に選定され、業務を受注したと発表している。クラウドプラットフォームを活用して基盤を構築するとしている。大阪・関西万博は、大阪市の夢洲で25年4月13日から10月13日まで開催される。公募時の提案上限額は5.8億円（税込）で、委託期間は26年3月31日までとされている。《ST》