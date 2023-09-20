ナノMRNA　一時ストップ高、ノーベル賞受賞有力者に創業者の片岡氏含む23人発表／新興市場スナップショット

*09:45JST <4571> ナノMRNA 233 +49

一時ストップ高。ノーベル賞の発表を10月2日に控え、英国の学術情報サービス会社が今後受賞が有力視される研究者として筑波大学の柳沢正史氏と川崎市産業振興財団の片岡一則氏の2人を含む23人を発表したと一部メディアで報じられ、買い材料視されている。片岡氏はNANO MRNA（旧ナノキャリア）の創業者で、技術発明者として現在も同社の社外取締役を務めている。《ST》