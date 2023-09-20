*07:36JST NY金：上げ渋りで1953.70ドル、米長期金利の上昇を意識

NY金先物12月限は上げ渋り（COMEX金12月限終値：1953.70 ↑0.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋0.30ドルの1953.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1950.90ドル－1958.90ドル。米国市場の序盤にかけて1958.90ドルまで買われたが、米長期金利の上昇を意識した安全逃避的なドル買いが観測されており、1950.90ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1953ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》