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住友金属鉱山など金関連株が高い、国内金価格の連日最高値を好感
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■純金積立の三菱マテリアル、田中貴金属系のフルヤ金属も活況
住友金属鉱山<5713>(東証プライム)は8月30日、3日続伸基調となり、4593円(44円高)まで上げた後も30円高前後で堅調に推移し、このところの出直り相場で高値に進んでいる。国内最大の金鉱山・菱刈鉱山を運営し、国内金価格が「連日最高値更新、海外高が波及し1グラム1万50円」(日経電子版8月30日午前10時台)と伝えられたことなどが好感されている。
純金積立の三菱マテリアル<5711>(東証プライム)、貴金属メッキ薬の日本高純度化学<4973>(東証プライム)、田中貴金属工業(東京都千代田区)が筆頭株主のフルヤ金属<7826>(東証スタンダード)なども値上がりしている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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