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タメニー　大幅に続伸、リクルートの「ゼクシィ相談カウンター」と連携、成婚退会後のサポート拡充／新興市場スナップショット

2023年8月28日 14:26

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記事提供元：フィスコ

*14:26JST <6181> タメニー 128 +27
大幅に続伸。自社が展開する婚活事業者間の会員相互紹介プラットフォーム「CONNECT-ship」がリクルートホールディングス＜6098＞傘下のリクルート（東京都千代田区）が運営する結婚式会場や二次会などのサポートをする無料相談サービス「ゼクシィ相談カウンター」と連携すると発表している。CONNECT-ship会員の成婚退会後のサポートを拡充する。また、成婚退会した際にゼクシィ相談カウンターに相談予約すれば、電子マネーギフト1000円分を贈呈する。《ST》

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