*09:42JST 米国株式市場は反発、パウエルFRB議長の慎重な利上げ姿勢を好感（25日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

SEP23

Ｏ 31700（ドル建て）

Ｈ 31890

Ｌ 31555

Ｃ 31860 大証比+230（イブニング比+0）

Vol 6390



SEP23

Ｏ 31690（円建て）

Ｈ 31890

Ｌ 31545

Ｃ 31860 大証比+230（イブニング比+0）

Vol 24786



「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル146.44円換算）で三井物産＜8031＞、ホンダ<7267

>、デンソー＜6902＞、HOYA＜7741＞などが上昇し、全般買い優勢となった。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 164.46 1.68 2408 13

6758 （SONY） ソニーG 81.10 0.05 11876 16

9432 （NTTYY） NTT 28.25 0.04 165 -0.1

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 7.77 0.03 1138 1.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 22.32 -0.19 32685 115

6954 （FANUY） ファナック 14.01 0.13 4103 20

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 22.52 -0.15 6596 23

8316 （SMFG） 三井住友 8.92 0.04 6531 9

8001 （ITOCY） 伊藤忠 74.67 -0.01 5467 56

8031 （MITSY） 三井物 732.75 4.15 5365 61

7267 （HMC） ホンダ 31.12 0.24 4557 43

7974 （NTDOY） 任天堂 10.40 0.04 6092 9

6902 （DNZOY） デンソー 33.01 0.25 9668 103

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 21.58 0.08 3160 21

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.21 0.00 2350 10

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 108.38 0.93 15871 171

6723 （RNECY） ルネサス 8.23 0.15 2410 27

5108 （BRDCY） ブリヂストン 18.79 0.01 5503 -10

8002 （MARUY） 丸紅 160.10 2.67 2345 30

6503 （MIELY） 三菱電 24.65 0.02 1805 10

6301 （KMTUY） コマツ 27.17 0.22 3979 37

6702 （FJTSY） 富士通 24.66 0.33 18056 116

8053 （SSUMY） 住友商 19.88 0.15 2911 20.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 57.95 0.61 8486 45

8591 （IX） オリックス 90.50 0.19 2651 32.5

2802 （AJINY） 味の素 40.50 -0.58 5931 42

8267 （AONNY） イオン 21.55 0.51 3156 103

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.22 0.03 3986 23

7201 （NSANY） 日産自 8.22 0.10 602 4

4911 （SSDOY） 資生堂 40.94 0.03 5995 29

8802 （MITEY） 菱地所 12.23 0.18 1791 10.5

9735 （SOMLY） セコム 17.06 -0.32 9993 -57

7270 （FUJHY） SUBARU 9.21 0.16 2696 8.5

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 35.17 0.37 5150 45

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.63 -0.01 5319 -37

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.50 0.64 3002 102

2503 （KNBWY） キリン 13.66 0.10 2000 5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.79 0.03 555 5.3

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.50 -0.11 3295 7

6988 （NDEKY） 日東電 33.03 0.10 9674 54

6645 （OMRNY） オムロン 46.71 0.60 6840 58

5802 （SMTOY） 住友電 12.04 0.06 1763 15

7202 （ISUZY） いすゞ 12.04 -0.15 1764 -20

3407 （AHKSY） 旭化成 12.57 0.10 920 -1.5

3402 （TRYIY） 東レ 10.56 -0.02 773 0.7

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.72 0.02 4920 -48

7912 （DNPLY） 大日印 12.96 -0.08 3796 8

6586 （MKTAY） マキタ 26.19 -0.59 3835 -90

4704 （TMIC） トレンド 41.98 0.56 6147 130

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 4.83 0.00 2829 -63

（時価総額上位50位、1ドル146.44円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8359 （HACBY） 八十二 53.97 790 30.2 3.97

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.50 3002 102 3.52

8267 （AONNY） イオン 21.55 3156 103 3.37

7012 （KWHIY） 川重 9.85 3606 85 2.41

4704 （TMIC） トレンド 41.98 6147 130 2.16

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 1.48 867 -33 -3.67

3101 （TYOBY） 東洋紡 6.80 996 -35 -3.39

6586 （MKTAY） マキタ 26.19 3835 -90 -2.29

6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 4.83 2829 -63 -2.18

7202 （ISUZY） いすゞ 12.04 1764 -20 -1.12



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34346.90 前日比：247.48

始値：34217.06 高値：34441.91 安値：34029.22

年初来高値：36952.65 年初来安値：28660.94

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：13590.65 前日比：126.68

始値：13514.37 高値：13633.42 安値：13376.35

年初来高値：15852.14 年初来安値：10088.83

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4405.71 前日比：29.40

始値：4389.38 高値：4418.46 安値：4356.29

年初来高値：4818.62 年初来安値：3491.58

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 4.284％ 米10年国債 4.235％



米国株式市場は反発。ダウ平均は247.48ドル高の34,346.90ドル、ナスダックは126.

68ポイント高の13,590.65で取引を終了した。

パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がジャクソンホール会合での講演で、追加

利上げの可能性を除外しなかったため金利上昇を警戒して一時下落に転じる場面が

あった。一方、議長が過剰な利上げリスクを認識し、今後の政策は慎重に決定して

いく姿勢を示すと、長期金利が伸び悩み株式相場も再び上昇。午後に航空機メーカ

ーのボーイングの上昇が相場を一段と押し上げ、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方で、半導体・同製造装置が小幅

下落。

航空機メーカーのボーイング（BA）は中国への737マックス機の納入を4年ぶりに再

開すると報じられ上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）はアナリストによる

目標株価引き上げで上昇した。衣料小売りのギャップ（GPS）は第2四半期決算で調

整後の1株利益が予想を上回ったほか、コスト管理が奏功して健全な利益率が評価さ

れ上昇。後払いサービスを提供するアファーム（AFRM）は四半期決算で総売上高が

予想を上回り、さらに強い見通しが好感されて買われた。玩具メーカーのハズブロ

（HAS）はアナリストが同社株の目標株価を引き上げ上昇。

一方、ドラッグストアチェーンのライトエイド（RAD）はウォール・ストリート・ジ

ャーナル紙が関係筋の話として数週間以内に連邦破産法11条による会社更生手続き

申請を計画していると報じ急落。電力会社のハワイアン・エレクトリック（HE）は

配当停止に加え、多くの犠牲者を出した山火事を巡り警告にもかかわらず送電設備

を停止せず過失があったとし、マウイ群が州の裁判所に同社を提訴したため大幅に

下落した。

食料品配達プラットフォームのインスタカートは早ければ9月にも新規株式公開（IP

O）を計画していると報じられた。

（Horiko Capital Management LLC）《YN》