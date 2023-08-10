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シチズン クロスシー“シンプル×小ぶりサイズ”の新作ウィメンズ腕時計、艶やかなブラック文字盤で
シチズン クロスシー(CITIZEN XC)のウィメンズ腕時計「ベーシック(basic) コレクション」から、艶やかなブラック文字盤が魅力の新作モデルが登場。2023年8月24日(木)に発売される予定だ。
■艶やかなブラック文字盤の新作腕時計
シチズン クロスシーの「ベーシック コレクション」は、どんなスタイルにも合わせやすいシンプルで小ぶりの腕時計を展開するシリーズ。そんな「ベーシック コレクション」から、艶やかなブラックの文字盤に、立体的なシルバーインデックスを組み合わせた新作腕時計が登場する。
ラインナップには、透明感のあるシルバーケースを配した「エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト」と、シックな印象のオールブラックの「エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト 限定モデル」2つのモデルを用意。日常生活だけでなくオフィスなど、あらゆる場面でコーディネートしやすいデザインに仕上げている。
また、充実した機能面にも注目。電池交換不要のエコ・ドライブや、日本や中国、ヨーロッパ、北米といった世界4エリアで正確な時刻を刻むハッピーフライト、カレンダー修正不要のパーペチュアルカレンダーなど、様々な機能を搭載している。なおハッピーフライト都市表記の東京の位置には、金色ハートマークをさりげなくあしらうなど、キュートな一面にも注目だ。
【詳細】
シチズン クロスシー「ベーシック コレクション」新作腕時計
発売予定日：2023年8月24日(木)
価格：
・「エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト」 60,500円
・「エコ・ドライブ電波時計 ハッピーフライト 限定モデル」 71,500円 ※1,000本限定。
仕様：Cal.H060/月差±15秒(非受信時)/光発電エコ・ドライブ/フル充電時3年可動(パワーセーブ作動時)/パワーセーブ機能/電波受信(日中米欧)/パーフェックス/ワールドタイム機能(24時差)/パーペチュアルカレンダー/サマータイム機能/定時受信機能/強制受信機能/充電残量表示機能/夜光(針)/10気圧防水/第一種耐磁時計
※価格、発売時期は予定。
【問い合わせ先】
シチズンお客様時計相談室
TEL：0120-78-4807(受付時間9:30〜17:30、祝日除く月〜金)
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