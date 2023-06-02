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キーパー技研 大幅続落で下落率トップ、5月の既存店増収率鈍化で
記事提供元：フィスコ
*11:30JST キーパー技研---大幅続落で下落率トップ、5月の既存店増収率鈍化で
キーパー技研＜6036＞は大幅続落で下落率トップ。前日にキーパーラボ運営事業の5月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比7.5％増となり、成長率は4カ月ぶりの1ケタ台に伸び悩んでいる。平均単価が11.5％上昇した一方、来店台数が同3.5％減少した。来店台数のマイナスも1月以来となる。週末ごとの天候不良などもあって、中部での来店台数が減少したようだ。《ST》
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