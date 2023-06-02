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伊藤園　続伸、今期は想定上回る増益見通しで配当金も増配へ

2023年6月2日 10:42

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記事提供元：フィスコ

*10:42JST 伊藤園---続伸、今期は想定上回る増益見通しで配当金も増配へ
伊藤園＜2593＞は続伸。前日に23年4月期の決算を発表、営業利益は196億円で前期比4.2％増となり、従来計画200億円に沿った着地となっている。一方、24年4月期は210億円で同7.2％増の見通しで、年間配当金も42円で前期比2円の増配計画に。米国事業における収益の改善を想定しているもよう。市場コンセンサスをやや上回る収益見通しとなっており、安値圏にある株価の見直し材料につながる形へ。《ST》

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