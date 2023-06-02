*08:25JST 6/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31148.01、+260.13）

・NYダウは上昇（33061.57、+153.30）

・ナスダック総合指数は上昇（13100.98、+165.70）

・シカゴ日経先物は上昇（31400、大阪比+250）

・SOX指数は上昇（3506.74、+53.56）

・VIX指数は低下（15.65、-2.29）

・米原油先物は上昇（70.10、+2.01）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・1ドル＝138.70-80円

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネタリーベース（5月）

・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）

・韓国GDP（1-3月）

・BRICS外相会合閉幕

・ブラジルFIPE消費者物価指数（5月）

・ブラジル鉱工業生産（4月）

・米雇用統計（5月）

・アジア安全保障会議（シャングリラ会合）（4日まで）

・シンガポール、インドネシアは休場

・「石油輸出国機構（OPEC）プラス」閣僚級会合（4日）

・中国天安門事件から34年（4日）《ST》