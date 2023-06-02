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6/2の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 6/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31148.01、+260.13）
・NYダウは上昇（33061.57、+153.30）
・ナスダック総合指数は上昇（13100.98、+165.70）
・シカゴ日経先物は上昇（31400、大阪比+250）
・SOX指数は上昇（3506.74、+53.56）
・VIX指数は低下（15.65、-2.29）
・米原油先物は上昇（70.10、+2.01）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・1ドル＝138.70-80円
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネタリーベース（5月）
・日銀営業毎旬報告（5月31日現在）
・韓国GDP（1-3月）
・BRICS外相会合閉幕
・ブラジルFIPE消費者物価指数（5月）
・ブラジル鉱工業生産（4月）
・米雇用統計（5月）
・アジア安全保障会議（シャングリラ会合）（4日まで）
・シンガポール、インドネシアは休場
・「石油輸出国機構（OPEC）プラス」閣僚級会合（4日）
・中国天安門事件から34年（4日）《ST》
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