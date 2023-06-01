*11:58JST ADワークスグループ---第2四半期連結業績フォーキャストを発表

ADワークスグループ＜2982＞は31日、2023年12月期第2四半期連結累計期間（2023年１月１日～2023年６月30日）の連結業績フォーキャストを発表した。

売上高は前年同期比27.48％増の183.00億円、EBITAは同83.48％増の16.00億円、経常利益は同90.53％増の12.00億円、税引前利益は同100.06％増の12.60億円となった。

通期業績計画進捗率は、売上高は45.75％、EBITAは58.60％、経常利益は64.17％、税引前利益は63.00％としている。《YI》