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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど

2023年5月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30　製造業PMI(5月)　　49.5
09:30　サービス業PMI(5月)　　55.4
09:30　総合PMI(5月)　　52.9
10:00　営業毎旬報告(5月20日現在、日本銀行)
14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(4月、日本銀行)
14:30　東京地区百貨店売上高(4月)　　12.6％
14:30　全国百貨店売上高(4月)　　9.8％


＜海外＞
16:30　独・製造業PMI5月)　45.0　44.5
16:30　独・サービス業PMI(5月)　55.0　56.0
16:30　独・総合PMI(5月)　　54.2
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　46.0　45.8
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月)　55.5　56.2
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(5月)　53.5　54.1
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(3月)　　243億ユーロ
17:30　英・製造業PMI(5月)　　47.8
17:30　英・サービス業PMI(5月)　　55.9
17:30　英・総合PMI(5月)　　54.9
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.6％
22:45　米・製造業PMI(5月)　50.0　50.2
22:45　米・サービス業PMI(5月)　52.6　53.6
22:45　米・総合PMI(5月)　　53.4
23:00　米・新築住宅販売件数(4月)　66.0万戸　68.3万戸


米・ダラス連銀総裁が歓迎のあいさつ (リッチモンド連銀主催の会合2日目)

欧・欧外相理事会(国防)

カタール経済フォーラム(25日まで)

米・2年債入札

独・2年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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