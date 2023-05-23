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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、欧ユーロ圏サービス業PMI、米サービス業PMIなど
＜国内＞
09:30 製造業PMI(5月) 49.5
09:30 サービス業PMI(5月) 55.4
09:30 総合PMI(5月) 52.9
10:00 営業毎旬報告(5月20日現在、日本銀行)
14:00 基調的なインフレ率を捕捉するための指標(4月、日本銀行)
14:30 東京地区百貨店売上高(4月) 12.6％
14:30 全国百貨店売上高(4月) 9.8％
＜海外＞
16:30 独・製造業PMI5月) 45.0 44.5
16:30 独・サービス業PMI(5月) 55.0 56.0
16:30 独・総合PMI(5月) 54.2
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 46.0 45.8
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(5月) 55.5 56.2
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(5月) 53.5 54.1
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(3月) 243億ユーロ
17:30 英・製造業PMI(5月) 47.8
17:30 英・サービス業PMI(5月) 55.9
17:30 英・総合PMI(5月) 54.9
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.6％
22:45 米・製造業PMI(5月) 50.0 50.2
22:45 米・サービス業PMI(5月) 52.6 53.6
22:45 米・総合PMI(5月) 53.4
23:00 米・新築住宅販売件数(4月) 66.0万戸 68.3万戸
米・ダラス連銀総裁が歓迎のあいさつ (リッチモンド連銀主催の会合2日目)
欧・欧外相理事会(国防)
カタール経済フォーラム(25日まで)
米・2年債入札
独・2年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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